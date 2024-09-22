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Півзахисник Динамо Київ прокоментував нічию проти Руху.

Напередодні київське Динамо в рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги зіграло внічию проти львівського Руху в домашньому поєдинку.

Динамо Київ — Рух 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Владислав Кабаєв прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно, неприємно після гри — і це ще м’яко сказано. Це емоції, але не скажу, що вони негативні. Потрібно буде зробити аналіз. Багато матчів, не скажу, що ми втомлені, оскільки краще грати, ніж тренуватись.

Я вважаю, що в Руху дуже хороша команда, вона це доводила на початку чемпіонату й у сьогоднішньому матчі. Вони багато бігають, при цьому не бездумно, і це великий плюс, з такими командами дуже цікаво грати. Респект їм, а нам є над чим працювати, будемо сильнішими.

Боротьби було достатньо і з нашої сторони, і з їхньої. Як на мене, якщо вболівальники подивляться гру, то не зможуть дорікнути нам у відсутності бажання. Ми йшли в стики, ноги всі побиті, але у футболі виграє той, хто забиває м’ячі у ворота суперників. І ми мали достатньо моментів, і вони мали.

Не можу сказати, що було багато нагод, але було багато передумов для голів. Просто потрібно було десь краще розпоряджатися своїми моментами – десь воротар добре зіграв, десь фарт був то в нас, то в них.

Думаю, завершальна стадія трохи накульгує, причому це стосується не лише нас, але й багатьох команд, у тому числі в Європі. Треба працювати, і лише так, через практику, реалізація прийде.

Дуже добре, що наступна гра вже за чотири дні. Якби до неї був, приміром, тиждень, то все одно підсвідомо вдаєшся до аналізу, засмучуєшся. А тут гра вже незабаром, уся Україна буде дивитися на нас, сподіваюся, багато людей прийде на трибуни, ми граємо за свою країну на євроарені.

Але в нас був Рух, попереду — Лаціо, після нього — Лівий Берег… Будемо налаштовуватися на Лаціо так само, як і на Рух. Дуже цікаво, я та команда чекаємо на цей матч, будемо віддавати все, аби привезти додому очки.

Ми рухаємось крок за кроком. Готувалися до Руху, а Лаціо ще буде час подивитись. Тренер скаже про подальший наш розклад, і будемо готуватись. Але Лаціо — хороша команда, тут слабких команд немає. Тож буде цікаво. Ми вже грали проти хороших команд, підняли планку, уболівальники чекають від нас результату, тож потрібно її втримати — і це завдання-мінімум.

Чесно кажучи, поки ні, жодного матчу Лаціо не дивився. Давно не був удома, приїхав — сім’я, діти, давно не бачились. Тож було трохи не до футболу, потрібно було приділити увагу рідним. Думаю, тренери нам усе детально розкажуть, покажуть достатньо матчів.

Коли за збірну грали проти Албанії, нам протистояв Хісай на правому фланзі — хороший захисник. Це все, що можу сказати", — заявив український виконавець.

Наступний матч київське Динамо проведе в номінально домашніх умовах проти римського Лаціо в Лізі Європи УЄФА.