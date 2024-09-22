Україна

Захисник Руху прокоментував нічию проти Динамо Київ.

У рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух напередодні зіграв унічию проти київського Динамо в гостьовому поєдинку.

Динамо Київ — Рух 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Роман Дідик прокоментував виступ власної команди.

"Це була важка гра. Обидві команди багато боролися на полі. Рух задоволений цим результатом. Думаю, сьогодні ми здобули одне очко, а не втратили два.

Рух добре зіграв у захисті. Загалом у цьому чемпіонаті ми досить впевнено обороняємось і вже зіграли багато «сухих» матчів. Хочеться продовжувати у тому ж дусі.

Звісно, ми пам’ятали попередній наш матч проти Динамо. Я, як і кожен футболіст, хотів знову забити гол, але в мене така позиція, що не маю багато гольових моментів.

Хоча загалом команда мала багато нагод забити, але нас підвела реалізація. У принципі, є задоволення від сьогоднішньої гри", — заявив український виконавець.

Наступний матч львівський Рух проведе вдома проти ковалівського Колосу.