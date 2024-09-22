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Форвард Руху прокоментував нічию проти Динамо Київ.

Львівський Рух у рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги напередодні зіграв унічию проти київського Динамо в гостьовому поєдинку.

Динамо Київ — Рух 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "жовто-чорних" Юрій Климчук прокоментував виступ власних підопічних.

"Почуваю себе чудово. Кожного дня протягом шести місяців я готувався, щоб повернутись на поле. Тож дуже радий, що знову граю і ще й проти такого суперника. Так, є певна задишка після матчу, але це цілком нормально.

Рух дуже якісно підготувався до цього поєдинку. Ми вивчали як грає Динамо, як діють конкретні футболісти, вивчали сильні та слабкі сторони нашого суперника.

Якщо подивитись на моменти, які створив Рух, то нам удалось знайти слабкості у грі киян, але ми не змогли реалізувати свої нагоди та забити гол.

Не думаю, що наприкінці матчу Рух грав на збереження результату. Особисто я, виходячи на заміну, був налаштований забити гол. Мав свій момент, але, наскільки я зрозумів, там був офсайд.

Скажімо так, почав пристрілюватись по воротах суперників — у мене та у команди все ще попереду. Зараз у нас буде вихідний, а після нього вже готуватимемось до домашнього матчу з Колосом", — заявив український виконавець.

Наступний матч львівський Рух проведе вдома проти ковалівського Колосу.