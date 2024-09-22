Україна

Керманич Карпат прокоментував перемогу над Чорноморцем.

Львівські Карпати напередодні в гостьовому матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги переграли одеський Чорноморець.

Чорноморець — Карпати 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "зелено-білих" Владислав Лупашко прокоментував виступ власної команди.

"Я розумію, що є багато різних людей і не можна ставитися до одеського вболівальника так, як я хочу сказати гостро. Але те, що кричали деякі вболівальники — не можна так робити.

У нас єдина країна. Зараз усі регіони України є одним цілим, тож такого дозволяти не можна. Ми всі кажемо про расизм, але такі речі не краще за расизм.

Щодо гри, то вона розділена на дві частини: до вилучення та після. До червоної картки у нас був контроль гри на м’ячі та без нього, але не вдавалась гра між ланками, на якій ми акцентували увагу.

Чорноморець добре переміщався, тому не давав нам можливості використовувати те, що ми награвали.

Після матчу проти Шахтаря нічого в нашій грі не змінилось. Лише те, як діяв проти нас суперник. Ми кажемо про те, що ми намагаємось будувати гру, відштовхуючись від того, що наша гра не буде змінюватися залежно від суперника.

Ми намагались грати першим номером, забирати м’яч і простір", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівські Карпати прийматимуть житомирське Полісся.