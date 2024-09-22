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Керманич Чорноморця прокоментував поразку від Карпат.

Одеський Чорноморець напередодні в домашньому матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги поступився львівським Карпатам.

Чорноморець — Карпати 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "моряків" Олександр Бабич прокоментував виступ власної команди.

"Програли матч, емоції негативні. Протистояли нашому прямому конкуренту і, звичайно, що план першого тайму десь працював. Віддали ініціативу та намагалися спіймати на контратаках.

Хочу сказати про наших гравців. Поки немає якості, у захисті треба грати надійно та просто. Штрафний удар, який реалізували Карпати — у цій ситуації треба було зіграти простіше і його б не було.

Після пропущеного гола ми створили моменти біля воріт суперника. Знову ж таки не вистачило якості, щоб доставити м’яч у штрафний майданчик і завершити атаку.

Не вистачило спокою та холоднокровності. Нам є над чим працювати. Особливо в атаці багато роботи.

Ми шукаємо оптимальний склад. Після другого матчу ми трошки перебудувалися, перевели Луку Лацабідзе в центральну зону, повернули Удода до центру захисту після травми. Ми шукаємо оптимальний варіант.

Нам потрібно більше часу, щоб гравці краще розуміли один одного. Такий матч, як сьогодні, дасть нам більше інформації для аналізу, аніж матч проти Інгульця.

У першому таймі не було сенсу робити заміни. Завдання було трошки інше. У другому таймі ми планували випускати гравців на 60-й хвилині. Випустили чотирьох атакувальних футболістів, які можуть створити момент.

Трошки нам не вдалось утілити те, що запланували. Якби забили бодай гол, то була би нічия 1:1 і були б зовсім інші емоції. І тоді заміни використали б вдало на 100%. Нам є над чим працювати.

Вважаю, що треба спокійно проаналізувати матч і зробити правильні висновки. Молоді гравці припускаються помилок. Однак ще будуть матчі, де ми даватимемо бій та перемагати", — заявив український фахівець.

У наступному турі одеський Чорноморець гостюватиме в черкаського ЛНЗ.