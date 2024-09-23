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Керманич Полісся прокоментував нічию проти ЛНЗ.

Напередодні житомирське Полісся в рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги зіграло внічию проти черкаського ЛНЗ на власному полі.

Полісся — ЛНЗ 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "вовків" Імад Ашур прокоментував виступ власної команди.

"Ураховуючи те, що в першому таймі ми пропустили цей гол-непорозуміння, то результат закономірний, бо вони забили один і ми теж забили один. Припускаю, але зараз не можу казати точно, проте, здається, у другому таймі було достатньо епізодів, коли б ми могли зіграти більш сфокусовано і домогтись більш позитивного результату.

Загалом, у другому таймі, на мою думку, гра була більш цілісною. Ми знали, що гра буде складною та вимагатиме від нас іти в кожну дуель і не програвати її. Не завжди потім теорія виправдовується на практиці, бо, як ви бачите, потім достатньо одного епізоду, щоб ми потім починали спочатку.

Глобально я маю єдине зауваження: такі епізоди, які були створені у другому таймі, мають створюватися протягом усієї гри. Для цього треба брати більше відповідальності на себе, треба більше загострювати, опиняючись в просторі, де ми можемо загострювати і не відкладати це на ті моменти, коли нам вже немає куди подітись.

Наполегливо далі намагаємось переконати гравців, що без загострень не будуть створюватися моменти, а без моментів не будуть створюватися голи. Добре, що ми знаходимо в собі можливість переломлювати матчі з таким потужним суперником.

Треба віддати належне тому, що суперник — міцна команда. Будемо сприймати це, як результат з солонуватим присмаком.

Вони ідентичні за результатом. На мою думку, за змістом було трохи інакше. Усе-таки з Вересом перший тайм був зовсім складним, а сьогодні нам не вистачало загострень, коли ми підходили до воріт суперника. Такі ситуації можуть траплятись, бо сьогодні що вплинуло на результат першого тайму? Один конкретний епізод, але цей епізод стався не в штрафному та не поруч з ним, цей епізод стався достатньо далеко від наших воріт.

Ми встигли в перерві це проговорити. Моменти, коли ми втрачаємо м’яч на рівному місці, дозволяючи супернику швидко розвернути атаку, моменти, коли ми відходимо від суперника та даємо йому подати, хоча маємо тримати його під тиском, ми маємо зводити до нуля. Тоді не буде ймовірності, що суперник відзначитись, але це не можливо, ми ж самі це розуміємо.

Ми проговорили, що в другому таймі треба робити більше загострень і це зможе призвести до того, що ми зможемо вплинути на результат гри. На гру вплинули точно, а на результат могли не вплинути — хто знає. Забили — це дуже добре, але могли забити й більше.

Ще раз, ми знайшли в собі резерв, щоб змінити гру. Навіть на останніх хвилинах останніх матчів нам не вистачало внутрішнього резерву та функціоналу, то сьогодні нам вистачило всього, окрім другого м’яча в сітці воріт.

Я вже неодноразово казав, що розвиток, навчання, прогрес не можуть бути лінійними. Ми хочемо взяти й намалювати графік, де все буде йти вгору. Так не буде. Він ретропрогресивний, тобто, ми робимо кроки вперед, потім ми маємо в якийсь момент пережити стагнацію, а інколи й регрес.

Бажано, щоб регресу було мінімум, але процеси стагнації, які будуть, є найважливішим моментом і йому треба приділити більшу увагу. У такі моменти ми потім зможемо зрозуміти чи рухаємось ми в тому напрямку, у якому хочемо.

Сьогодні якщо брати результат, то перемогу ми не здобули, але якщо дивитись із точки зору гри, то у нас з'являється все більше й більше відрізків, де ми можемо домінувати, де ми можемо створювати, де ми беремо на себе відповідальність.

Дуже хотілося б, щоб ми це робили незалежно від результату, незалежно від хвилини матчу тощо. Знову ж, ми знали в своїй голові, що не можемо малювати неймовірних фантазій. Від гри до гри ми також будемо втрачати очки, сьогодні можна сказати, що ми щось втратили, з іншої сторони — ми проявили характер, поки залишаємося непереможними, тому це теж непогано.

Усьому свій час, як то кажуть, але ми будемо робити все, щоб це відтягнути або щоб цього не сталось, але це гра, ви ж розумієте", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся зіграє гостьовий матч проти львівських Карпат.