Україна

Півзахисник Полісся прокоментував нічию проти ЛНЗ.

Житомирське Полісся напередодні в рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги зіграло внічию проти черкаського ЛНЗ на власному полі.

Полісся — ЛНЗ 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник та капітан "вовків" Руслан Бабенко прокоментував виступ власної команди.

"Я вважаю, що нічию можна вважати для нас позитивним результатом сьогодні. Ми показали дуже бойовий, як каже тренер: продуктивний футбол. Ми показали багато характеру в другому таймі, та й в першому таймі, вважаю, ми грали непогано, просто пропустили такий безглуздий гол і потім треба було відіграватися.

Показали характер. По другому таймові можу сказати, що рухаємось у правильному напрямкові.

Слухайте, увесь тиждень ми проговорювали, що навіть після пропущеного голу треба продовжувати грати за планом. У нас є своя гра, не зважаючи на гру суперника, вважаю, що ми поліпшили наш напрямок після пропущеного голу.

Чи схоже це на матч проти Вересу? Ні в якому разі, адже не було в перших п'ятнадцять хвилин холодного душу такого, як був у минулому матчі. Повторюсь: ми рухаємось у правильному напрямку, було приємно, що нас так підтримували у другому таймі — це головне, значить, ми на це заслуговуємо", — заявив український виконавець.

У наступному турі житомирське Полісся зіграє гостьовий матч проти львівських Карпат.