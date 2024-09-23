Тренер незадоволений командою, попри перемогу.
ХАБІ АЛОНСО, GETTY IMAGES
23 вересня 2024, 11:42
Керманич Баєра Хабі Алонсо прокоментував перемогу над Вольфсбургом (4:3) в матчі чемпіонату Німеччини.
"З одного боку, я радий перемозі. З іншого боку, я незадоволений нашою грою, особливо в першому таймі. Другу половину ми провели краще.
Загалом ми показали не найкращий футбол. Потрібно проаналізувати гру і додати – попереду два топматчі", – сказав головний тренер Баєра.
Звіт про матч читайте на Football.ua.