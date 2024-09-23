Німеччина

Тренер незадоволений командою, попри перемогу.

Керманич Баєра Хабі Алонсо прокоментував перемогу над Вольфсбургом (4:3) в матчі чемпіонату Німеччини.

"З одного боку, я радий перемозі. З іншого боку, я незадоволений нашою грою, особливо в першому таймі. Другу половину ми провели краще.

Загалом ми показали не найкращий футбол. Потрібно проаналізувати гру і додати – попереду два топматчі", – сказав головний тренер Баєра.

Звіт про матч читайте на Football.ua.