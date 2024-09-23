Україна

Українець міг залишитись в столичному клубі.

Екснападник Динамо Артем Бесєдін розповів про свій відхід зі столичного клубу.

"Ми добре розійшлися. Ігор Михайлович Суркіс був не проти, щоб я залишився в Динамо, але водночас президент увійшов у моє становище, за що йому красно дякую. Хотілося більше спокою для моєї багатодітної родини.

Омонія? Мені подобалося на Кіпрі, і рівень місцевого футболу на гідному рівні. Я міг там залишитися, але, на жаль, перед фінальним матчем Кубка країни я отримав травму, тож довелося повертатися до Києва", — сказав Бєсєдін в інтерв'ю "Збірна".

Зараз Артем виступає за казахстанський Ордабаси. На його рахунку 3 голи в 19 матчах у всіх турнірах в поточному сезоні.