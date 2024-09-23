Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (16.09.2024 — 22.09.2024).
Енді Керролл, Бордо
23 вересня 2024, 13:20
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)
🗣Потрапити в нашу рубрику набагато краще, хіба ні?
📰 ВЖЕ КОЛИШНІЙ КЕРМАНИЧ РОМИ ДАНІЕЛЕ ДЕ РОССІ ВІДПОВІВ НА КРИТИКУ ФРАНЧЕСКО ТОТТІ: "УСІ ТРЕНЕРИ — ЦАПИ-ВІДБУВАЙЛИ".
🗣Відкрийте першу букву:
🗣Цього хлопця ми добряче запам'ятали:
📰 ЕНДІ КЕРРОЛЛ СТАВ ГРАВЦЕМ БОРДО, ЯКИЙ ЧЕРЕЗ БАНКРУТСТВО КЛУБ РОЗПОЧАВ НОВИЙ СЕЗОН У ЧЕТВЕРТІЙ ЗА СИЛОЮ ЛІЗІ.
📰 БАЄР ЛЕВЕРКУЗЕН ПРЕЗЕНТУВАВ СПЕЦІАЛЬНУ ФОРМУ ДЛЯ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ.
📰 РАХІМ СТЕРЛІНГ ВСТАНОВИВ РЕКОРД ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ, СТАВШИ ПЕРШИМ АНГЛІЙЦЕМ, ЯКИЙ ЗІГРАВ ЗА ЧОТИРИ РІЗНІ КЛУБИ В ГОЛОВНОМУ ЄВРОКУБКУ.
🗣Дякуємо всім, хто взяв участь в цьому челленджі
📰 АРТЕМ ДОВБИК ПОВЕЧЕРЯВ ІЗ ГРУПОЮ ВБОЛІВАЛЬНИКІВ РОМИ.