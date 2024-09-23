Україна

Нападник вірить в повернення до лав збірної.

Нападник Ордабаси Артем Бєсєдін заявив, що мріє знову одягти синьо-жовту футболку національної збірної України.

"Для мене це мета номер один. Головне, якісно працювати, грати та забивати. Важливо, щоб не підводило здоров'я. А то після таких травм, як я отримав на Євро-2020, важко прийти до тями. Я навіть не знав, чи зможу далі виступати. І шлях відновлення був дуже непростим. Зараз я сповнений сил і бажання проявляти себе", — сказав Бєсєдін в інтерв'ю "Збірна".

Зараз Артем виступає за казахстанський Ордабаси. На його рахунку 3 голи в 19 матчах у всіх турнірах в поточному сезоні.