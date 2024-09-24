Україна

Наставник "пивоварів" поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Головний тренер донецького Шахтаря Сергій Шищенко прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (0:4).

"Ви знаєте, для мене зараз кожне тренування, кожна гра – це інформація. Я пишаюся своїми гравцями, тому що ми хотіли бути дисциплінованими в цьому матчі, розуміли, що Шахтар – це чемпіон країни, команда, яка дуже швидко діє, дуже чудово грає, хороші швидкі переходи від оборони до атаки.

Ми дисципліновано грали перший тайм, я дуже вдячний хлопцям за перший тайм. Так, нам не вистачає агресії попереду, нам треба дуже багато над цим працювати, тому що і гра з Олександрією, і гра з Шахтарем показала те, що нам треба бути агресивнішими в атаці. Для того, щоб забивати м’ячі, перемагати, треба швидко переходити з оборони в атаку, агресивно діяти, швидко діяти. Тому є над чим працювати.

Швидкий перехід – це те, про що ви просили в першому таймі. Саме цей компонент не вдався? Так, нам у першому таймі не вдалося, і в другому особливо, тому що Шахтар ще агресивніше діяв. Дуже тяжко, коли ти помиляєшся, коли ти робиш такі помилки. Але ще раз кажу: я пишаюся своїми гравцями, тому що вірю в те, що та ситуація, в якій ми є, з тим ставленням і в тренуванні, і в іграх, думаю, ми обов’язково виправимо цю ситуацію та будемо підійматися в таблиці. Є дуже багато, над чим треба працювати.

Ми будемо грати в той футбол, в який треба на цей момент. Ми готуємося до кожного суперника, хочемо бути кращими, але не зовсім виходить те, що ти плануєш. Тому будемо планувати, готуватися вже наступний тиждень на Інгулець. Побачимо, яку стратегію ми виберемо, вже в тренувальному процесі будемо готуватися.

Я хочу, щоб завжди була хороша атмосфера, тому що коли в тебе хороша атмосфера і в роздягальні, і на тренуванні – це дуже важливо для колективу. Я вже казав, що дуже хороше бажання хлопців змінити ситуацію, ставлення і позитив. Я вже казав, що вірю в те, що ми обов’язково виправимо ситуацію. Ми будемо кращими – я це обіцяю. І я бачу, що ми можемо бути кращими", — наводить слова Шищенка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Оболонь.