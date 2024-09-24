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Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з "пивоварами".

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти столичної Оболоні (4:0).

"Безумовно, можу з вами погодитися, що перший тайм ми провели не в такому інтенсивному ритмі, як я того хотів би, але мушу зазначити, що складна логістика, а цього тижня в нас було дійсно багато переїздів через матч Ліги чемпіонів, усе ж не може слугувати якимсь виправданням такої інтенсивності в нашій грі. І хоча перший тайм ми провели не настільки інтенсивно, але я хотів би зробити великі компліменти своїй команді за ту реакцію, що ми показали по перерві, та за те, у якій стилістиці ми провели другу половину зустрічі, тримаючи високий темп гри та демонструючи атакувальний футбол. І ще хотів би додати, що, коли ми повертаємося після матчу Ліги чемпіонів чи будь-якого іншого євротурніру, завжди дуже важливою є перемога на внутрішній арені. Ми були повністю сконцентровані на нашому супернику, на перемозі саме над цим опонентом. І ця націленість на результат конвертувалася в наш успіх, чому я, безумовно, дуже радий.

Не слід порівнювати матчі внутрішнього чемпіонату та ігри європейських турнірів, оскільки в такому змаганні, як Ліга чемпіонів, зібрані найсильніші команди, найкращі гравці та й у цілому атмосфера сприяє надзвичайно високому рівню протистояння. І якщо розбирати конкретно наш матч з Болоньєю, то ми зіграли на виїзді проти складного опонента, зуміли відстояти наші ворота на нуль, і я вважаю, що в поєдинку такого рівня це доволі значне досягнення.

І дуже важливий урок, який я зміг винести, граючи в Лізі чемпіонів: у матчі єврокубка ви не отримаєте так багато можливостей саме в атакувальній фазі, як у поєдинку національного чемпіонату, можливо, це буде п’ять-шість моментів, але зазвичай не більше. І саме в цих п’яти-шести моментах ви маєте бути надзвичайно точними й холоднокровними в реалізації. Можливо, вам вдасться реалізувати усі моменти, і тоді це буде перемога просто неймовірного рівня, однак зазвичай ми працюємо в тому напрямі, щоб переносити наші голи та задуми, які вже інтегровані на рівні національного чемпіонату, на рівень Ліги чемпіонів. Усе ж таки я схильний вважати, що іноді перемога навіть з невеликою кількістю забитих м’ячів на такому найвищому рівні Ліги чемпіонів може бути цілком задовільним та прийнятним результатом.

І дозволю собі трохи доповнити свою відповідь ще однією думкою, що певним чином стосується вашого запитання. Логістика дійсно забирає в нас дуже багато сил, і зараз у змаганні такого високого рівня, як Ліга чемпіонів, ми є єдиною командою, що має стикатися із подібними викликами, пов’язаними з переїздами та складною ситуацією з відомих причин. Звісно, це стосується також інших українських команд. Щоразу ми витрачаємо близько 20 годин лише на дорогу, що, безумовно, позначається і на наших атакувальних якостях, і в цілому на свіжості у грі. І саме тому я хотів би ще раз наголосити на тому, як я пишаюся своєю командою – тим, як вона викладається на полі, як гравці дійсно віддають усі сили в кожному матчі. І за це я щоразу не соромлюсь нагороджувати їх заслуженими компліментами.

Може, варто спробувати Бондаренка на новій позиції? Ви хочете побачити його нападником? Насправді я дуже радий за нього, що він забив сьогодні знову. Я схильний вважати, що Бондаренко чудово проявляє себе на своїй позиції, він грає в центрі поля і саме там приносить команді найбільшу користь. Тому поки немає потреби переводити його на позицію нападника. Хоча мушу наголосити, що він мав у першому таймі відзначитися дублем: у нього була вбивча нагода, але він не зумів її реалізувати. Тому поки що Бондаренко залишається на своїй, ідеальній для командної гри позиції.

Дебют Алаа Грама? Алаа – це новий гравець, який приїхав до нас з іншої країни, де дуже відрізняється стиль гри, тому йому необхідний час на адаптацію. Він є великим професіоналом та чудовою людиною, важко й старанно працював цими тижнями на тренуваннях. Ми придивлялися до нього і потроху підводили до дебюту. Він отримав таку можливість, і хоча вийшов на неприродній для себе позиції правого захисника, але добре впорався. Це багатофункціональний футболіст, який може грати як у центрі оборони, так і на правому фланзі. Я радий за Алаа й вітаю з дебютом та високим рівнем гри, який він продемонстрував", — наводить слова Пушича прес-служба "гірників".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Оболонь.