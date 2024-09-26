Україна

Рух готується до матчу з ковалівцями.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов розповів про підготовку команди до матчу 8-го туру УПЛ проти Колоса.

"У попередньому матчі з Динамо обидві команди продемонстрували хорошу гру. Ми задоволенні і тим, як зіграв Рух, і результатом. Звісно, були й негативні моменти, які потрібно виправляти. Ми вже проаналізували цей матч і готуємося до гри з Колосом.

Всі вважали, що ковалівці можуть і будуть боротись за єврокубки, враховуючи підбір та якість гравців у їхньому складі. Тому треба дуже серйозно налаштовуватись на цю гру. Колос це непроста команда тим більше, що в останніх двох матчах з сильними суперниками вони набрали чотири очки. Ми очікуємо непростого матчу, тож треба якісно підготуватись до цього поєдинку.

Команда задоволена, що деякі гравці поступово повертаються після травм, але не варто форсувати події. Треба розуміти, що в них були досить серйозні ушкодження й вони пропустили великий відрізок часу. Тому хлопці не можуть, лиш нещодавно приєднавшись до основної групи, одразу ж виходити на поле в стартовому складі. Потрібно повернути форму та ігрову інтенсивність. Ми, звичайно, задоволені їхнім поверненням, але вони будуть грати в основному складі тільки тоді, коли будуть готові на 100%", — сказав Пономарьов.

Матч Рух — Колос відбудеться в неділю, 29 вересня, початок о 15:30.