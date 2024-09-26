Україна

Львівська команда має найвищий відсоток зіграних хвилин у чемпіонаті гравцями до 21 року.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory опублікував рейтинг клубів, футболісти яких до 21 року зіграли найбільше у національних чемпіонатах.

Рейтинг складався на основі даних із 58 ліг світу за останні три роки.

Рейтинг очолює львівський Рух з показником 41,1%. Друге місце у датського Норшелланна (40,7%), а трійку найкращих замикає узбекистанський Олімпік (39,9%).

Після шести ігор Рух набрав 11 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.