Україна

Команда готується до матчу з Колосом.

Нападник Руха Ярослав Карабін розповів, як команда готується до матчу 8-го туру УПЛ проти Колоса, який пройде 29 вересня.

"Після попередньої гри з Динамо команда зараз у хорошому настрої. Працюємо у стандартному тренувальному циклі та готуємось до матчу з Колосом.

Це хороша команда і нам слід відповідально підійти до цієї гри. Можна відзначити, що ковалівці організовано діють в обороні, а також добре грають в атаці.

Приємно грати вдома, бо підтримка вболівальників важлива для Руха. Коли ми граємо у Львові, то відчувається, що фанати женуть нас вперед, це додає футболістам енергії. За такої атмосфери є бажання перемоги та потішити глядачів.

Ми вдячні, що люди приходять на стадіон, аби підтримати нас. Хочеться, щоб і в матчі з «Колосом» була ця чудова атмосфера на трибунах", — сказав Карабін.