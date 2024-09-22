Україна

Лідер Динамо Київ досяг чергового видатного показника.

Київське Динамо в рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги напередодні зіграло внічию проти львівського Руху в домашньому поєдинку.

Динамо Київ — Рух 0:0 Огляд матчу УПЛ

Цей матч став для нападника та капітана "біло-синіх" Андрія Ярмоленко 250 за ліком в УПЛ у професійній кар’єрі.

За цим показником 34-річний виконавець належить до четвірки провідних гравців столичного колективу за всю історію.

Більше за Ярмоленка в чемпіонаті України відіграли лише Владислав Ващук (254 матчі), Олег Гусєв (296) та нинішній головний тренер киян Олександр Шовковський (426).

Перший матч Андрій провів 11 травня 2008 року проти полтавської Ворскли (2:1), 50 — проти львівських Карпат 16 жовтня 2010 (1:0), 100 — проти донецького Шахтаря 2 вересня 2012 (1:3), 150 — проти маріупольського Іллічівця 17 серпня 2014 року (4:1), а 200 — 9 вересня 2017 проти "гірників" (1:1).

Нагадаємо, що раніше Андрій Ярмоленко прокоментував результат гри проти Руху.

Наступний матч київське Динамо проведе в номінально домашніх умовах проти римського Лаціо в Лізі Європи УЄФА.