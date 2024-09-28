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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та Олександрія.

Криворізький Кривбас та Олександрія зіграють у восьмому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Гірник.

Юрій Вернидуб, після нічиєї проти полтавської Ворскли (1:1), залучив до стартового складу Аморозо в опорній зоні, тоді як Луньов гратиме під нападником.

Руслан Ротань, на тлі перемоги над київським Лівим берегом (2:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Драмбаєв, Д. Кузик — Бізімана, Аморозо — По, Луньов, Микитишин — Соса.

Запасні: Маханьков, Хома, Понєдєльнік, Конате, Вакулко, Каплунов, Задерака, Ілич, Твердохліб, Шевченко.



Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Смирний — Беззера, Філіппов, Джевані.

Запасні: Макаренко, Шевченко, Костишин, Мишньов, Логінов, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Копина, Козак, Шостак, Погорілий.



Гра Кривбас — Олександрія почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.