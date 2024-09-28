Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та Олександрія.
Максим Луньов, фото ФК Кривбас
28 вересня 2024, 12:14
Криворізький Кривбас та Олександрія зіграють у восьмому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Гірник.
Юрій Вернидуб, після нічиєї проти полтавської Ворскли (1:1), залучив до стартового складу Аморозо в опорній зоні, тоді як Луньов гратиме під нападником.
Руслан Ротань, на тлі перемоги над київським Лівим берегом (2:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Драмбаєв, Д. Кузик — Бізімана, Аморозо — По, Луньов, Микитишин — Соса.
Запасні: Маханьков, Хома, Понєдєльнік, Конате, Вакулко, Каплунов, Задерака, Ілич, Твердохліб, Шевченко.
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Смирний — Беззера, Філіппов, Джевані.
Запасні: Макаренко, Шевченко, Костишин, Мишньов, Логінов, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Копина, Козак, Шостак, Погорілий.
Гра Кривбас — Олександрія почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.