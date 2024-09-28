Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 28 вересня 2024 року.
Кривбас — Олександрія, УПЛ
28 вересня 2024, 15:33
У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас поступився на власному полі Олександрії.
Автором єдиного гола в цьому протистоянні став форвард Олександр Філіппов, який і приніс до активу команди Руслана Ротаня три очки.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Олександрія у рамках 8 туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Кривбас — Олександрія 0:1
Гол: Філіппов, 45+1
Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Драмбаєв, Д. Кузик — Бізімана, Аморозо (Ілич, 74) — По (Задерака, 63), Луньов (Твердохліб, 75), Микитишин (Понєдєльнік, 83) — Соса.
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк (Скорко, 86) — Ковалець (Копина, 71), Калюжний, Смирний (Мишньов, 60) — Беззера (Погорілий, 86), Філіппов, Джевані (Козак, 60).
Попередження: Бізімана, Микитишин, Бандейра — Калюжний, Смирний