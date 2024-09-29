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Керманич Карпат прокоментував поразку від Полісся.

Львівські Карпати напередодні в домашньому поєдинку восьмого туру української Прем’єр-ліги поступились житомирському Поліссю.

Карпати — Полісся 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "зелено-білих" Владислав Лупашко прокоментував виступ власної команди.

"Ми грали проти дуже організованого суперника, який у всіх фазах показує високий рівень гри. У них велика концентрація висококласних гравців у цій команді, які роблять різницю. Ми пропустили два голи, які прийшли з флангів.

Коли якість виконання настільки висока, то дуже важко цьому протидіяти. Вважаю, що ми у більшості епізодів виглядали досить пристойно на цьому рівні.

Це правда, коли вболівальники говорять, що, коли йде дощ, то ми хочемо перемагати. Тому що у Львові дуже часто йде дощ. Щодо нової формі, то я, як тренер Карпат, не грав у цій формі. Сьогодні просто не пощастило, що ці моменти, які були в Полісся, вони їх реалізували.

Мені Богдан Шуст казав, що червону-чорну форму завжди вважали нефартовою. Ми вирішили в ній зіграти та дати можливість показати вболівальникам нашу нову форму", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівські Карпати зіграють домашній матч проти петровського Інгульця.