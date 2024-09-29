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Керманич Полісся прокоментував перемогу над Карпатами.

Житомирське Полісся напередодні в гостьовому поєдинку восьмого туру української Прем’єр-ліги обіграли львівські Карпати.

Карпати — Полісся 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "вовків" Імад Ашур прокоментував виступ власної команди.

"Результатом ми задоволені точно. Та грою я ніколи не буду задоволений. Аналізуватимемо цей матч і знайдемо моменти, на які треба звернути увагу. Погодні умови внесли корективи в плани обидвох команд. Тож вийшов результат із солонуватим присмаком.

Ми мали адаптовуватись до дощу. Загалом треба грати за будь-яких умов. Я дуже радий, що ми здобули результат. Я вдячний супернику за те, що вони зробили цей матч зовсім не легкою прогулянкою. Але це не дивно. Ми знали, проти кого будемо грати. Карпати — сильна команда.

Крушинський забив гол і віддав результативну передачу під час другого забитого м’яча. Ми бачили, що у нас є певні проблеми, плюс він отримав необов’язкову жовту картку. Виникло рішення зробити заміну. Він вплинув на кінцевий результат цього матчу. Але йому треба багато чого покращувати. Це нормальний процес для будь-якого гравця. Борис показав хороший футбол. Він молодець.

Максима Мельниченка я знаю досить давно. Думаю, що він не просто так вийшов на поле в стартовому складі. На будь-який матч він виходить з тим настроєм, який має професійний футболіст.

Я радий за нього, він виправдав довіру і сьогодні повноцінно дебютував у стартовому складі. Стосовно того, що він отримав можливість сьогодні зіграти, то ми прийняли цю інформацію.

До того ж у нас була потреба. Ви бачили, що сьогодні Бабенко з нами не приїхав. Кушніренко тільки відновився після травми. Те, що він вийшов у старті — це вимушене співпадіння через наші кадрові проблеми в центрі поля", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся зіграє домашній матч проти полтавської Ворскли.