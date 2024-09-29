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Керманич Кривбасу прокоментував поразку від Олександрії.

Напередодні в домашньому поєдинку восьмого туру української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас поступився Олександрії.

Кривбас — Олександрія 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри керманич "червоно-білих" Юрій Вернидуб прокоментував виступ власної команди.

"Непогана гра і повна перевага з нашого боку. Єдине, що ми не зробили — не забили. У порівняння з грою проти Ворскли, моментів було вдосталь. У одного тільки Соси було чотири стопроцентних можливості, аби забити, але реалізувати бодай один не вдалось.

На жаль, пропустили гол у компенсований час до першого тайму. Так буває. Після перерви почали знову грати у футбол, створювати моменти, але м’яч не йшов у ворота. Ми не заслуговували на поразку. Але так буває у футболі. Не завжди виграє той, хто сильніший.

Ви ж слідкуєте за Кривбасом. Нам треба час, у нас змінився склад. Будемо працювати. Один Соса міг забивати не один раз сьогодні. Але не забив. А забий ми хоча б раз, гра змінилась би.

Повторюсь: склад команди змінився у порівнянні з минулим роком. Потрібен час. Прийшли новачки, їм потрібно звикнути до нашої гри. Натомість пішли декілька наших ключових виконавців.

Так, є молоді хлопці з U-19. Є три-чотири молодці гравці, які можуть вирости у хороших футболістів. Але на все потрібен час. Не все так просто. Всім важко. Бачили, як зіграло Динамо в єврокубках? Їм теж важко: переїзди, мало часу на відновлення, м’язи не витримують навантажень.

Ви ж знаєте, що Джихад Бізімана є також капітаном своєї національної збірної. У нього є для цього необхідні якості. Він — справжній боєць. Дуже важко знайти лідера серед 20-25 гравців. Вони всі повинні бути лідерами, так було б краще.

Мені здається, краще, коли головний тренер обирає капітана на ту чи іншу гру. На сьогоднішній день я обрав Бізіману.

Ілич? Йому ще треба працювати і працювати. Можливо, пізніше він повернеться до своєї оптимальної форми. Новачок Ндомбазі? Він непогано вигладяв у Конкарно. Але потім був пʼять-шість місяців без належної ігрової практики. Тому йому потрібен час, аби набрати форму.

Бачу конкуренцію й серед воротарів. Подивимось, але, на мій погляд, Кліщук добре грає ногами. Не хочу нікого ображати, але це факт. Він — уже досвідчений воротар", — заявив український фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє гостьовий матч проти київського Динамо.