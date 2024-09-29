Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та ковалівський Колос.

Львівський Рух та ковалівський Колос зіграють у рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Віталій Пономарьов, після нічиєї проти київського Динамо (0:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Олександр Поздєєв, на тлі перемоги над луганською Зорею (1:0), використав із перших хвилин Алефіренка на правому фланзі атаки.

Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула — Квасниця, Краснопір, Карабін.

Запасні: Герета, Ванівський, Клайвер, Климчук, Руніч, Квас, Плюман, Семотюк, Товарницький, Лях.



Колос: Пахолюк — Поправка, Козік, Бондаренко, Цуріков — Краснічі, Демченко — Алефіренко, Оріховський, Третьяков — Болівар.

Запасні: Горох, Мисак, Бурда, Шершень, Ільїн, Гусол, Салабай, Дієго, Криворучко, Велетень, Безбородько, Паулаускас.



Гра Рух — Колос почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.