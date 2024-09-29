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Гравець Полісся дав свій коментар після успішного матчу чемпіонату України.

Опорний півзахисник Полісся Борис Крушинський висловився щодо матчу проти Карпат у восьмому турі УПЛ, передає офіційний сайт житомирського клубу.

Карпати — Полісся 1:3 Відео голів та огляд матчу 28.09.2024

Саме Крушинський відкрив рахунок у вчорашньому поєдинку у Львові, пізніше також відзначившись асистом. Для нього це перші результативні дії в поточному сезоні.

"Відчуваю позитивні емоції, можна сказати, приїхав на рідну землю [Борис — вихованець ФК Львів]. Гра вдалася, головне, що перемогла команда. Я дуже радий, що сьогодні на цьому стадіоні була перемога, тому емоції лише позитивні", — поділився 22-річний гравець.

Він відповів, чи вдалося команді виконати план на гру за рясного дощу.

"Поле було дуже важким. М'яч ходив швидко, десь підсідали ніжки, але, думаю, в першому таймі ми виконали план на гру. Будемо готуватися до наступної гри та продовжувати в такому ж темпі. Ця перемога точно не була дуже легкою. Був сильний дощ, можна сказати, ми багато страждали, сідали ноги. Вважаю, що ми перемогли на характері. Ми не давали супернику грати між лініями, зайняли фланг, тому є такий результат і перемога", — заявив півзахисник.

Зазначимо, що в наступному турі чемпіонату України Полісся прийматиме Ворсклу (6 жовтня).