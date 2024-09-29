Футболіст залишиться у Вересі на 2 роки.
Віталій Дахновський (посередині), Верес
29 вересня 2024, 16:54
Півзахисник Вереса Віталій Дахновський підписав новий контракт із клубом, повідомляє офіційний сайт рівнян. Угода з футболістом діятиме до завершення сезону 2025/2026.
До складу червоно-чорних Віталій Дахновський приєднався на старті ще першолігового сезону 2020/2021. За Верес футболіст в усіх турнірах вже зіграв 107 матчів та забив 12 мʼячів та віддав 16 результативних передач.
У складі рівнян у 2021 році півзахисник став чемпіоном Першої ліги.