Україна

Футболіст залишиться у Вересі на 2 роки.

Півзахисник Вереса Віталій Дахновський підписав новий контракт із клубом, повідомляє офіційний сайт рівнян. Угода з футболістом діятиме до завершення сезону 2025/2026.

До складу червоно-чорних Віталій Дахновський приєднався на старті ще першолігового сезону 2020/2021. За Верес футболіст в усіх турнірах вже зіграв 107 матчів та забив 12 мʼячів та віддав 16 результативних передач.

У складі рівнян у 2021 році півзахисник став чемпіоном Першої ліги.