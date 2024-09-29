Україна

Футболіст забив перший гол у дорослому футболі.

Захисник Динамо Тарас Михавко підбив підсумки гри з Лівим берегом (3:0) у матчі 8 туру УПЛ.

"Задоволений і грою, і результатом. Вдалося не пропустити. Раді, що здобули три очки. Перемога вийшла не такою легкою, як хотілося, але розуміли, що суперник буде налаштований на нас максимально. В нас також настрій був таким, як треба, і, слава Богу, все вдалося.

Звичайно, забити за Динамо було моєю мрією. Я дуже радий, що вдалося забити. Безумовно, вдячний Саші Караваєву за передачу, хоча він сам говорить, що пробивав по воротах, а голкіпер парирував, тож я зіграв на добиванні й забив", – сказав Михавко.

Це 19-й матч для Михавка за Динамо, також він грав у складі Львова.

В поточному сезоні Тарас також робив асист.