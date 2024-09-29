Україна

Тренер задоволений діями команди.

Наставник Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу над Лівим берегом (30) в УПЛ.

"Ми повністю контролювали початок гри. Суперник щільно оборонявся, але ми забили перший гол, потім другий, але його не зарахували. Потім чомусь почали грати не в той футбол, до якого домовлялися.

Почали робити помилки та давали Лівому Берегу виходити в контратаки. У перерві зробили зауваження з цього приводу і мали грати спокійніше. Вважаю, що результат матчу наклав відбиток на поєдинок. Розуміли, що ми не мали права на помилку", — сказав Шовковський.