Німеччина

Результати матчів чемпіонату Німеччини.

В чемпіонаті Німеччини завершилось 2 матчі 5-го туру: Гольштайн приймав Айнтрахт, а Гоффенгайм — Вердер.

Перед матчем з Динамо в ЛЄ Гоффенгайм отримав вкрай болісну поразку від Вердера перед рідними вболівальниками. "Селяни" перемагали 3:0, але примудрились програти 3:4. Хет-трик на рахунку Стаге.

Гоффенгайм — Вердер 3:4

Голи: Бюлтер, 5, 8, Гложек, 12 - Малатіні, 21, Стаге, 27, 39, 49

Гоффенгайм: Бауманн — Акпогума, Грілліч (Жандре, 46), П'єр Нсокі — Кадержабек (Брун Ларсен, 76), Бішоф, Тохумку, Прасс (Штах, 46) — Гложек, Бюлтер (Мурштедт, 69) — Беріша (Дрекслер, 28)

Вердер: Цеттерер — Малатіні, Штарк (Піпер, 58), Юнг — Агу, Лінен (Альверо, 76), Кьон (Деман, 76) — Шмід (Топп, 76), Стаге — Дукш (Грюль, 88), Вайзер

Попередження: Тохумку, Штах, Дрекслер — Кьон, Стаге, Топп

Вилучення: Нсокі, 18

Тим часом Айнтрахт переміг Гольштайн та впритул наблизився до Баварії в турнірній таблиці.

Гольштайн Кіль — Айнтрахт Франкфурт 2:4

Голи: Матіно, 30, 50 - Мармош, 25, 65, Матанович, 47, Тута, 74

Гольштайн Кіль: Вайнер — Беккер, Йоганссон (Пухач, 78), Гешвілл — Порат (Скрібскі, 67), Гігович (Ремберг, 60), Кнудсен, Холтбі, Розенбом — Піхлер, Матіно (Арп, 78)

Айнтрахт Франкфурт: Сантос — Крістенсен, Тута, Кох, Теат — Діна-Ебімбе, Аменда (Дауд, 46), Ларссон (Скірі, 86), Шаїбі (Кнауфф, 84) — Матанович (Узун, 68), Мармош

Попередження: Порат — Аменда, Кох, Ларссон