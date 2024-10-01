Україна

Наставник полтавців поділився своїми думками після гри з Зорею.

Головний тренер полтавської Ворскли Сергій Долганський прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти луганської Зорі (0:2).

"Ми добре почали гру. Створили достатньо моментів, щоб забити гол. Потім гра вирівнялась з моментами в обидві сторони. Долю гри вирішили два стандарти. Якщо забрати ці два моменти з кутовими, то гра рівна, долю якої міг вирішити один гол. Але маємо те, що маємо.

Стандарти — це проблема… З Динамо ми пропустили за рахунку 0:0 при більш-менш рівній грі без моментів у суперника. Це відповідальність гравців, які діють на стандартних положеннях. Ми розбираємо, розписуємо, але трапляються такі речі, і не раз. Будемо працювати над цим далі – іншого виходу в нас немає", — наводить слова Долганського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Ворскла.