Україна

Перенесено матч з Поліссям.

Ворскла повідомила, що матч 9-го туру УПЛ проти Полісся перенесено в Житомир через роботи по зміні газону в Полтаві.

Вирішується питання про перенесення матчу 10-го туру УПЛ з Олександрією на виїзд.

"На стадіоні Ворскла ім. О. Бутовського тривають масштабні роботи з укладки нового газону. З кожним днем килим центральної арени Полтавщини завдяки зусиллям профільних фахівців стає дедалі привабливішим, зеленішим, але в природи свої правила, і потрібен певний час для того, аби, так би мовити, закріпити результат.

Футбольний клуб Ворскла звернувся до УПЛ, а також до клубів, з якими має зустрітися вдома в 9-му та 10-му турах (відповідно — Полісся і Олександрія) з проханням про перенесення цих матчів на виїзд. Згоду житомирян уже отримано, питання по грі в Олександрії вирішується.



Гра 1/8 фіналу Національного кубку Ворскла — Динамо Київ має відбутися у Полтаві 30-го жовтня", — йдеться у заяві.