Система ВАР буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.
Микола Балакін, ФК Динамо Київ
02 жовтня 2024, 17:47
Українська асоціація футболу оголосила про призначення суддівських бригад на матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.
Зокрема матч між київським Динамо та Кривбасом обслуговуватиме Микола Балакін, а за систему ВАР відповідатиме Андрій Коваленко.
Поєдинок між донецьким Шахтарем та черкаським ЛНЗ довірили Денису Шурману, якому із системою ВАР допоможе Роман Блавацький.
УПЛ. 9 тур
4 жовтня, п'ятниця
15:30 Чорноморець – Оболонь. Арбітр — Когут О.О. (Тернопіль). Арбітр VAR — Новохатній В.В. (Черкаси).
18:00 Інгулець – Карпати. Арбітр — Задиран С.С. (Київська обл.). Арбітр VAR — Афанасьєв О.О. (Харків).
5 жовтня, субота
13:00 Верес – Зоря. Арбітр — Романюк А.М. (Івано-Франківськ). Арбітр VAR — Омельченко О.В. (Слов'янськ).
15:30 Олександрія – Рух. Арбітр — Панчишин Д.І. (Харків). Арбітр VAR — Деревінський О.О. (Хмельницький).
18:00 Колос – Лівий Берег. Арбітр — Шандор О.А. (Львів). Арбітр VAR — Заброда К.В. (Суми).
6 жовтня, неділя
13:00 Ворскла – Полісся. Арбітр — Романов В.М. (Дніпро). Арбітр VAR — Пасхал І.Ю. (Херсон).
15:30 Шахтар – ЛНЗ. Арбітр — Шурман Д.Л. (Київська обл.). Арбітр VAR — Блавацький Р.А. (Львів).
18:00 Динамо – Кривбас. Арбітр — Балакін М.О. (Київська обл.). Арбітр VAR — Коваленко А.А. (Полтава).
Раніше Football.ua розібрав та підбив підсумки минулого восьмого туру УПЛ.