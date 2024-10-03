Україна

Футболіст отримав виклик до лав своєї збірної.

Форвард Динамо Едуардо Герреро отримав виклик до національної збірної Панами на найближчі товариські матчі.

Панамці проведуть виїзні спаринги проти провідних збірних Північної та Центральної Америки – США (13 жовтня о 4:00 за київським часом) та Канади (16 жовтня о 02:30). Зазначимо, що найближчі офіційні поєдинки чекають на збірну Панами в червні наступного року в рамках кваліфікації на ЧС-2026.

Додамо, що в активі Герреро 14 матчів (1 забитий м’яч) у футболці національної збірної. На останньому Кубку Америки Едуардо разом із командою дісталися чвертьфіналу, де поступилися Колумбії (0:5).

Нагадаємо, Герреро перейшов із Зорі в Динамо в це міжсезоння.