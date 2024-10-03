Футболіст отримав виклик до лав своєї збірної.
Герреро, Динамо
03 жовтня 2024, 12:44
Форвард Динамо Едуардо Герреро отримав виклик до національної збірної Панами на найближчі товариські матчі.
Панамці проведуть виїзні спаринги проти провідних збірних Північної та Центральної Америки – США (13 жовтня о 4:00 за київським часом) та Канади (16 жовтня о 02:30). Зазначимо, що найближчі офіційні поєдинки чекають на збірну Панами в червні наступного року в рамках кваліфікації на ЧС-2026.
Додамо, що в активі Герреро 14 матчів (1 забитий м’яч) у футболці національної збірної. На останньому Кубку Америки Едуардо разом із командою дісталися чвертьфіналу, де поступилися Колумбії (0:5).
Нагадаємо, Герреро перейшов із Зорі в Динамо в це міжсезоння.