11 тур чемпіонату України буде поділено на три дні, а головна подія пройде у неділю.
Динамо Київ - Шахтар, sport.bigmir.net
04 жовтня 2024, 08:17
Українська Прем'єр-ліга затвердила розклад матчів 11 туру чемпіонату України у сезоні-2024/25.
Центральним матчем туру буде українське "класичне" — битва між київським Динамо та донецьким Шахтарем відбудеться у неділю, 27 жовтня, о 18:00.
Битва між грандами УПЛ закриє тур, а відкриє його протистояння між львівським Рухом та одеським Чорноморцем у п'ятницю, 25 жовтня, о 15.30.
УПЛ. 11 тур
25 жовтня (п’ятниця)
Рух — Чорноморець 15:30
Полісся — Колос 18:00
26 жовтня (субота)
Інгулець — Олександрія 13:00
Кривбас — ЛНЗ 15:30
Карпати — Оболонь 18:00
27 жовтня (неділя)
Лівий Берег — Зоря 13:00
Верес — Ворскла 15:30
Динамо — Шахтар 18:00
Динамо Київ та Олександрія очолюють УПЛ, набравши по 19 очок. Шахтар йде четвертим, маючи 13 балів.