Україна

11 тур чемпіонату України буде поділено на три дні, а головна подія пройде у неділю.

Українська Прем'єр-ліга затвердила розклад матчів 11 туру чемпіонату України у сезоні-2024/25.

Центральним матчем туру буде українське "класичне" — битва між київським Динамо та донецьким Шахтарем відбудеться у неділю, 27 жовтня, о 18:00.

Битва між грандами УПЛ закриє тур, а відкриє його протистояння між львівським Рухом та одеським Чорноморцем у п'ятницю, 25 жовтня, о 15.30.

УПЛ. 11 тур

25 жовтня (п’ятниця)

Рух — Чорноморець 15:30

Полісся — Колос 18:00

26 жовтня (субота)

Інгулець — Олександрія 13:00

Кривбас — ЛНЗ 15:30

Карпати — Оболонь 18:00

27 жовтня (неділя)

Лівий Берег — Зоря 13:00

Верес — Ворскла 15:30

Динамо — Шахтар 18:00

Динамо Київ та Олександрія очолюють УПЛ, набравши по 19 очок. Шахтар йде четвертим, маючи 13 балів.