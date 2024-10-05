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Форвард Руху прокоментував підготовку до Олександрії.

Львівський Рух у рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти Олександрії.

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Напередодні гри нападник "жовто-чорних" Ілля Квасниця розповів про підготовку команди.

"Ми вже розібрали гру Олександрії. Це серйозна команда, яка зараз є одним із лідерів чемпіонату, тому нам слід добре підготуватись до цього матчу. Треба постаратись заробити очки в Олександрії. Думаю, це буде цікавий матч.

Команда добре грає у захисті. Ми награємо як позиційну оборону, так і контрпресинг. Рух якісно пресингує своїх суперників, надійно діє у захисті. Але тепер нам потрібно ще налагодити гру попереду.

Руху треба змінити свою гру в атаці — діяти агресивніше. У останніх трьох матчах нам не вдавалось відзначитись голами, тож хочеться забити у ворота суперника в суботу. Треба реалізувати свій потенціал в атаці та забивати якомога більше голів", — заявив український виконавець.

Матч Олександрія — Рух відбудеться 5 жовтня, о 15:30.