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Форвард Руху прокоментував нічию проти Олександрії.

У рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги напередодні львівський Рух на виїзді зіграв унічию проти Олександрії.

Олександрія — Рух 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "жовто-чорних" Юрій Климчук прокоментував виступ власної команди.

"Задоволені, що вдалось зрівняти рахунок наприкінці матчу. Таким чином нам удалось заробити одне очко у цій важкій виїзній грі. Виходячи з того, як складався цей поєдинок на останніх хвилинах, нічия — хороший результат.

Рух готувався до Олександрії дуже відповідально, адже ця команда — лідер чемпіонату. Ми проаналізували багато відео з матчами "містян", розбирали гру їхніх футболістів, індивідуальні дії гравців. Щось нам вдавалось на полі, а щось — ні.

Сьогодні Рух зумів забити Олександрії. Сподіваюсь, що в наступному матчі ми знову заб’ємо гол і взагалі робитимемо це якомога частіше. На тренуваннях команда багато працює над атакою, награє взаємозв’язки. Я також почуваю себе чудово й з кожним тижнем покращую свої кондиції", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух проведе домашнє дербі проти Карпат.