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Керманич Полісся прокоментував перемогу над Ворсклою.

Житомирське Полісся в дев’ятому турі української Прем’єр-ліги обіграло полтавську Ворсклу на власному полі.

Полісся — Ворскла 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "вовків" Імад Ашур поділився враженнями від виступу власної команди.

"Уже втретє за останніх 15 хвилин я чую це питання, але воно справедливе, бо, дійсно, поєдинок не був абсолютно легким. Ми це знали, а ще більше це підтвердилось, коли ми побачили стартовий склад суперника, де у них було номінально на полі 6 захисників.

Ми розуміли, що буде низький, компактний блок, налаштований на те, щоб знайти простір, який ми будемо залишати за спинами, проводити швидкі атаки. Це було очікувано, але треба розуміти, що розкривати такі блоки — найскладніше, що є у грі.

Позиційна гра — це не те, що може даватись усім командам, це не дається швидко. Це те, що вимагає достатньо свідомого розуміння своєї позиції і своєї ролі в кожен момент. Це було б легко, якби ми в кожному епізоді приймали ідеальні рішення. Але ми не граємо з джойстиком, а даємо можливість особистостям-гравцям, які знають сильні сторони та обмеження, приймати рішення в моменті, що і є грою в футбол.

Водночас ми розуміємо, що можемо втрати м’яч і маємо бути готовими до втрати, маємо агресивно відпрацювати в контрпресингу, коли є можливість на половині поля суперника, але це не так легко. Є моменти, над якими ми працюємо щоденно, щотижнево і завжди буде важко проти суперника, який знає свої слабкі і використовує свої сильні сторони, приділяючи увагу захисту свого штрафного майданчика.

Ви знаєте, не може дивувати, коли проходять контратаки суперників, бо, як я вже сказав на початку, позиційна гра і бажання розкрити блок будуть провокувати факт того, що ми будемо залишати простір за спиною.

Ми знали, що у Ворскли є швидкі, агресивні гравці, які чекали цих нагод. Те, що вони знаходили цей простір — не є дивом. Тут більше питання в тому, як ми реагували в момент утрати м’яча та чому ми дозволяли цим передачам бути відносно влучними.

Дійсно, у багатьох епізодах змушували припускатися помилок, треба віддати хлопцям належне. Особливо в першому таймі ми змушували суперника помилятись на його ж половині поля і в них були складнощі, щоб знаходити простір в нас за спиною. Але все не може бути ідеальним, усе одно нагода буде знаходитися.

У якийсь момент ми ухвалюємо рішення, щоб нівелювати загрозу, а суперник теж буде використовувати якийсь шаблон і нам до цього треба адаптуватися. Якщо ми не можемо зробити цього протягом гри, бо гра все одно є динамічною, то ми робимо це в перерві.

У перерві ми не те щоб зробили певні висновки, бо це й так зрозуміло. Ми перенесли дещо в гру на другий тайм, що дозволило достатньо швидко забрати гру до своїх рук, створити певну кількість моментів, один з яких ми реалізували, можливо, не найочевидніший, але все ж... Мені б хотілося в майбутньому, але це все одно неминуче, аби ми оминали небажаного тиску з боку рахунку.

Ми розуміємо, що дуже добре, що від рахунку важко відійти і орієнтуватись на рахунок ми будемо. Дуже б не хотілося цього, навіть коли нам треба забити гол, або навіть за умов, коли ми попереду. Від рахунку ми не маємо змінювати наших намірів. Але це щось, до чого ми ще маємо прийти, бо вага результату нікуди не подінеться зі спорту вищи досягнень. Але ми працюємо над тим, щоб фокус був не на рахунку, а на тому, що ми робимо для його здобуття. Тоді, можливо, позиційна гра нам буде даватися легше і до кожного епізоду, який буде намагатися зробити суперник, ми будемо готуватися краще.

Але давайте будемо відвертими: якщо є матч, де суперник нічого не створив біля наших воріт, то в них буде супер-поганий день, або ми це суперник дуже дивного рівня. Наразі ми віддаємо належне кожній команді УПЛ і кожному супернику, із яким ми зіштовхувались. Бо є багато змін, у якихось клубів є багато бажання бути проактивними та чітко розуміти, завдяки чому вони хочуть здобувати результат.

Це здорово, бо це буде для нас черговим моментом розвитку, черговим моментом, який ми будемо розбирати та знаходити епізоди, де ми маємо покращуватися. Цей процес в якийсь момент має стабілізуватись, але поки що ми продовжуємо будуватись.

Я не знаю, чого нам безпрограшна серія додає. Головне, щоб в якийсь момент ми не стали самовпевненими або пихатими, але ми над цим щоденно працюємо, це запобігаємо.

Не може на нас впливати ані рахунок матчі, ані проміжна позиція в таблиці. Зараз йде сезон, зараз не варто дивитися в таблицю. Матч закінчився, робимо висновки, готуємося до наступної гри, розуміємо, що будуть сюрпризи, ми все одно маємо готуватися до кожного епізоду.

Ми готуємось від матчу до матчу, особисто я так готуюсь. Особливо, це в той момент, коли ми все ще формуємо колектив та стабільність нашої ідеї. На цьому етапі виключно фокус на суперниках, повага до суперників. Якщо протягом цього періоду формування ми ще й здобуваємо результат, то я можу тільки порадіти за хлопців.

Бо вони це заслуговують тією роботою, яку виконують щоденно на кожному тижні. Також радію за вболівальників, за керівництво. Я особисто теж можу порадіти тому, що поки є приємні відчуття, із якими можна далі йти і готуватись до наступних матчів. Але фокус на процесі і тільки в кінці сезону можна буде про щось говорити", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме київський Лівий Берег.