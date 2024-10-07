Україна

Функціонер оцінив ситуацію клубу.

Директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна оцінив старт сезону донецького клубу.

"Ми в непростій ситуації, розпочали чемпіонат та Лігу чемпіонів не так, як хотіли. Ми готові до критики, приймаємо її. Кожен з нас має зробити висновки, аналіз та взяти відповідальність. І я маю зробити це першим. Ідемо далі.

5:1 з ЛНЗ – дуже важлива перемога, якісна перемога. Ми дивимося тільки на себе, ми віримо в цю команду і цього тренера, разом йдемо вперед.

Ми незадоволені стартом у ЛЧ, але це не катастрофа. У нас 1 очко та матчі попереду. Ми повинні підтримувати один одного у такій важкій ситуації", — сказав Срна в коментарі "ПРОФУТБОЛ Digital".

У наступному турі донецький Шахтар гостюватиме в ковалівського Колоса.