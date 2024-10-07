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Керманич Ворскли прокоментував поразку від Полісся.

Напередодні полтавська Ворскла в дев’ятому турі української Прем’єр-ліги поступилась житомирському Поліссю на полі суперників.

Полісся — Ворскла 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "зелено-білих" Сергій Долганський поділився враженнями від виступу власної команди.

"Ми віддали багато сил та емоцій, а долю матчу вирішив один недограний момент. Це прикро.

Я бачив, що мої хлопці віддали все, тоді як долю матчу вирішили недограні мікродуелі.

Щодо організації гри, то все, про що ми домовлялися, хлопці виконали. Будували свою гру від суперника і розуміли, що в нас будуть шанси", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме київський Лівий Берег.