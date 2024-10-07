Україна

Хавбек "гірників" відзначився покером у ворота ЛНЗ.

У матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар розгромив черкаський ЛНЗ (5:1).

У цьому поєдинку півзахисник "гірників" Георгій Судаков оформив покер, забивши чотири м'ячі у ворота черкаського клубу. Це дозволило Георгію побити відразу кілька рекордів чемпіонату України.

22-річний українець зміг забити чотири м'ячі до 57 хвилини — на дві хвилини швидше, ніж володар попереднього рекорду — колишній форвард Динамо Артем Мілевський у матчі проти Маріуполя у 2010 році.

Також Судаков став наймолодшим автором покеру в УПЛ – він випередив нинішнього головного тренера збірної України Сергія Реброва. На момент матчу Георгію було 22 роки та 35 днів, а Сергію – 22 роки та 132 дні.

Також додамо, що до Судакова УПЛ не бачила покерів упродовж семи років. Загалом це був 13 покер в історії чемпіонатів України та третій у складі "гірників", що допомогло їм зрівнятися з Динамо.

Найперший покер в УПЛ був оформлений у 1992 році, а його автором став нападник Таврії Юрій Гудименко у матчі проти Темпа (6:0).

Раніше Football.ua проаналізував та підбив підсумки минулого дев'ятого туру УПЛ.