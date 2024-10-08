Україна

Половину поєдинків Олексій відіграв за рідні Карпати.

Матч Полісся — Ворскла в дев'ятому турі УПЛ-2024/25 був ювілейним для правого вінгера господарів поля Олексія Гуцуляка, передає офіційний сайт турніру.

Полісся — Ворскла 2:1 Відео голів та огляд матчу 06.10.2024

Тепер на рахунку 26-річного гравця 200 поєдинків у чемпіонаті України. Його дебют в УПЛ датується 1 березня 2015 року, у гостьовому матчі Карпат проти Металурга (Донецьк).

За львівський клуб Гуцуляк відіграв 100 поєдинків, ще 62 за Дніпро-1, 30 — за Десну та 8 — за Полісся. Протягом 200 матчів Олексій відзначився 39 голами.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров викликав нападника Полісся до національної команди на жовтневі матчі Ліги націй. Із повною заявкою "синьо-жовтих" можна ознайомитися за посиланням.