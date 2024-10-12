Матчі обох турів чемпіонату України були поділені на три дні кожний.
Динамо Київ - Полісся, ФК Динамо Київ
12 жовтня 2024, 22:50
Українська прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала календар матчів 12 та 13 турів чемпіонату України у сезоні-2024/25.
Матчі обох турів були поділені на три дні кожний. 12 тур розпочнеться у суботу з протистояння між львівськими Карпатами та Лівим Берегом, а закінчиться у понеділок зустріччю Зоря — ЛНЗ.
13 тур традиційно розпочнеться у п'ятницю матчем між Чорноморцем та Ворсклою, а закінчиться у неділю протистоянням Динамо Київ — Полісся.
12 тур
2 листопада (субота)
Карпати — Лівий Берег 15:30
Шахтар — Чорноморець 18:00
3 листопада (неділя)
Ворскла — Колос 13:00
Олександрія — Полісся 15:30
Інгулець — Динамо 18:00
4 листопада (понеділок)
Оболонь — Верес 13:00
Кривбас — Рух 15:30
Зоря — ЛНЗ 18:00
13 тур
8 листопада (п’ятниця)
Чорноморець — Ворскла 15:30
Лівий Берег — Інгулець 18:00
9 листопада (субота)
ЛНЗ — Оболонь 13:00
Олександрія — Карпати 15:30
Колос — Кривбас 18:00
10 листопада (неділя)
Верес — Рух 13:00
Шахтар — Зоря 15:30
Динамо — Полісся 18:00
Після восьми ігор Динамо очолює УПЛ, набравши 22 очки, що на два більше, ніж у Полісся та Олександрії. За ними йде Шахтар – 16 очок.