Україна

Матчі обох турів чемпіонату України були поділені на три дні кожний.

Українська прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала календар матчів 12 та 13 турів чемпіонату України у сезоні-2024/25.

Матчі обох турів були поділені на три дні кожний. 12 тур розпочнеться у суботу з протистояння між львівськими Карпатами та Лівим Берегом, а закінчиться у понеділок зустріччю Зоря — ЛНЗ.

13 тур традиційно розпочнеться у п'ятницю матчем між Чорноморцем та Ворсклою, а закінчиться у неділю протистоянням Динамо Київ — Полісся.

12 тур

2 листопада (субота)

Карпати — Лівий Берег 15:30

Шахтар — Чорноморець 18:00

3 листопада (неділя)

Ворскла — Колос 13:00

Олександрія — Полісся 15:30

Інгулець — Динамо 18:00

4 листопада (понеділок)

Оболонь — Верес 13:00

Кривбас — Рух 15:30

Зоря — ЛНЗ 18:00

13 тур

8 листопада (п’ятниця)

Чорноморець — Ворскла 15:30

Лівий Берег — Інгулець 18:00

9 листопада (субота)

ЛНЗ — Оболонь 13:00

Олександрія — Карпати 15:30

Колос — Кривбас 18:00

10 листопада (неділя)

Верес — Рух 13:00

Шахтар — Зоря 15:30

Динамо — Полісся 18:00

Після восьми ігор Динамо очолює УПЛ, набравши 22 очки, що на два більше, ніж у Полісся та Олександрії. За ними йде Шахтар – 16 очок.