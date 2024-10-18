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Віталій Пономарьов розповів про підготовку команди до матчу з Карпатами.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував майбутній матч УПЛ проти львівських Карпат.

"За виключенням збірників команда працювала в повному складі у своєму звичному режимі. Не думаю, що відсутність цих гравців суттєво вплинула на нашу підготовку до наступної гри. На щастя, з Іллею Квасницею все добре, він вже тренується у загальній групі. В нас ще є час, аби ретельно вивчити суперника та підготуватись до гри.

Зараз на команду чекає насичений графік, але всі клуби в рівних умовах. В цей період потрібно буде приділити більше уваги відновленню гравців. Ми не виділяємо конкретного суперника, а відповідально готуємось до кожного поєдинку, адже для нас важливий кожен матч. Для нас немає різниці проти кого грає Рух – проти Карпат, Шахтаря чи Інгульця – до кожного суперника команда готується однаково.

Карпати більш досвідчена команда, якщо поглянути на середній вік їхнього колективу. Думаю, зараз у клубів різні вектори розвитку та цілі, адже в Русі грають переважно львівські молоді хлопці. Тоді як Карпати роблять ставку на легіонерів. Також бюджет нашого наступного суперника перевищує бюджет Руху втім на полі все вирішує гра. Наразі наше завдання – створити умови, щоб наші молоді футболісти прогресували й Рух не відходив від своєї стратегії розвитку", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Рух – Карпати відбудеться у понеділок, 21 жовтня, о 18:00 за Києвом.