Украина: Вторая лига

У третьому дивізіоні України завершився ряд поєдинків.

У рамках десятого туру української Другої ліги-2024/25 у суботу, 12 жовтня, відбулися шість матчів.

Група А

Друга команда тернопільської Ниви на виїзді впоралася з Скалою 1911. Господарі поля ближче до завершення зустрічі залишилися в меншості.

Скала 1911 — Нива-2 (Тернопіль) 1:2

Голи: Руденко, 90 — Напуда, 24, Вадовський, 47

Вилучення: Грицак, 90+3 (друге попередження)

Дубль Святослава Боцьківа допоміг другій команді Руху розібратися з Ужгородом удома.

Рух-2 — Ужгород 3:0

Голи: Боцьків, 27, 44, Бойко, 88

Куликів-Білка ледь не втратила виїзну перемогу над другою командою Полісся.

Полісся-2 — Куликів-Білка 1:2

Голи: Авраменко, 90+5 — Шарабура, 35, Пилипчук, 90+8

Група Б

Для домашньої звитяги над вінницькою Нивою Тростянцю вистачило двох голів у першій половині першого тайму.

Тростянець — Нива (Вінниця) 2:1

Голи: Сліпухін, 9, Тишинінов, 14 (пен.) — Кобцов, 75

Друга команда Металіста 1925 удома поступилася Чернігову. Для харків'ян це шоста поспіль поразка.

Металіст 1925-2 — Чернігів 0:2

Голи: Романченко, 18 (пен.), Сердюк, 51

Дубль капітана Ярослава Базаєва приніс другій команді Олександрії домашню перемогу над Гірник-Спортом.

Олександрія-2 — Гірник-Спорт 2:1

Голи: Базаєв, 6 (пен.), 45+1 — Студенко, 16

Нагадаємо, вчора Ворскла-2 мінімально поступилася Локомотиву вдома (0:1). Програму десятого туру завтра буде закрито трьома матчами (Ревера 1908 — Реал Фарма, Вільхівці — Пробій, Колос-2 — Чайка).