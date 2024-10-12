У третьому дивізіоні України завершився ряд поєдинків.
Фото Рух
12 жовтня 2024, 17:48
У рамках десятого туру української Другої ліги-2024/25 у суботу, 12 жовтня, відбулися шість матчів.
Група А
Друга команда тернопільської Ниви на виїзді впоралася з Скалою 1911. Господарі поля ближче до завершення зустрічі залишилися в меншості.
Скала 1911 — Нива-2 (Тернопіль) 1:2
Голи: Руденко, 90 — Напуда, 24, Вадовський, 47
Вилучення: Грицак, 90+3 (друге попередження)
Дубль Святослава Боцьківа допоміг другій команді Руху розібратися з Ужгородом удома.
Рух-2 — Ужгород 3:0
Голи: Боцьків, 27, 44, Бойко, 88
Куликів-Білка ледь не втратила виїзну перемогу над другою командою Полісся.
Полісся-2 — Куликів-Білка 1:2
Голи: Авраменко, 90+5 — Шарабура, 35, Пилипчук, 90+8
Група Б
Для домашньої звитяги над вінницькою Нивою Тростянцю вистачило двох голів у першій половині першого тайму.
Тростянець — Нива (Вінниця) 2:1
Голи: Сліпухін, 9, Тишинінов, 14 (пен.) — Кобцов, 75
Друга команда Металіста 1925 удома поступилася Чернігову. Для харків'ян це шоста поспіль поразка.
Металіст 1925-2 — Чернігів 0:2
Голи: Романченко, 18 (пен.), Сердюк, 51
Дубль капітана Ярослава Базаєва приніс другій команді Олександрії домашню перемогу над Гірник-Спортом.
Олександрія-2 — Гірник-Спорт 2:1
Голи: Базаєв, 6 (пен.), 45+1 — Студенко, 16
Нагадаємо, вчора Ворскла-2 мінімально поступилася Локомотиву вдома (0:1). Програму десятого туру завтра буде закрито трьома матчами (Ревера 1908 — Реал Фарма, Вільхівці — Пробій, Колос-2 — Чайка).