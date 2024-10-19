Україна

Півзахисник Шахтаря прокоментував перемогу над Колосом.

У рамках десятого туру української Прем’єр-ліги напередодні донецький Шахтар обіграв ковалівський Колос на полі суперників.

Колос — Шахтар 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "гірників" Артем Бондаренко поділився враженнями від виступу команди.

"Доволі непростий матч, але можу зазначити, що у нас кожна гра проти Колоса проходить непросто, тому що ми знаємо, яка Колос команда — мало пропускає, мало забиває. Іноді важко буває розкрити їхню оборону.

Очікували такої гри на виїзді. Колос добре захищається, і перший тайм вийшов складнішим, аніж другий. У Колоса були моменти, у нас були моменти.

У перерві нам прочуханки трохи дали, і в другому таймі трохи краще почали грати.

Емоції позитивні, тому що розуміємо, що зараз важливо набрати хід, брати всі свої очки, і ці три очки були дуже важливі для нас сьогодні. Будемо готуватись до наступного матчу", — заявив український виконавець.

Наступний матч донецький Шахтар проведе в гостях у київського Динамо.