Україна

Хавбек "жовто-чорних" поділився думками про наступний матч Руху.

Півзахисник львівського Руху Олег Федор прокоментував виступи за молодіжну збірну України, а також поділився своїми думками про майбутнє дербі проти Карпат в УПЛ.

"Є певне розчарування після останніх двох поєдинків молодіжної збірної України, адже ми поступилися в цих іграх. Наприклад, у матчі з Англією було важко себе проявити, адже суперник володів ініціативою протягом всього матчу. Англійці грали якісно, перекривали вільні зони й не давали нам показати на що ми здатні. Втім тішить те, що команді вдалося виконати основне завдання – напряму кваліфікуватись на Євро-2025.

У мене було достатньо ігрового часу в складі молодіжки, тож я у хорошому тонусі повернувся до тренувань у клубі. Команда зараз в найкращих кондиціях та має хороший настрій.

Попереду у Руху гра з Карпатами. В тренувальному процесі основний акцент ми робимо саме на своїх діях. Так, важливо розібрати гру суперника, але наша команда повинна диктувати супернику свої умови гри. В таких матчах також важлива підтримка вболівальників, тому запрошую фанатів Руху прийти в понеділок на стадіон, а ми постараємось потішити їх хорошим результатом та цікавою грою.

Рух у своїй підготовці багато працює над фізичною підготовкою, тому велика кількість матчів за короткий період не мала б стати для нас проблемою. У нас буде достатньо часу на відновлення і це не вплине на нашу гру", — наводить слова Федора прес-служба клубу.

Слідкуйте за поєдинком Рух — Карпати в десятому турі УПЛ у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.