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Керманич Полісся прокоментував нічию проти Лівого Берега.

Житомирське Полісся напередодні в рамках десятого туру української Прем’єр-ліги не зуміло обіграти київський Лівий Берег на власному полі.

Полісся — Лівий Берег 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "вовків" Імад Ашур прокоментував виступ власної команди.

"Думаю, очевидно, що очікування сьогодні були більшими, хоча ми не любимо гратись із цим словом. Є певні закони, правила гри в футбол, вимоги гри в футбол, вони стосуються простору, який суперник закриває та того, який він нам надає. Ці речі ми повинні розуміти і приймати як щось, що перекриває наші бажання так, як ми хочемо, ухвалювати рішення, не оцінивши ситуації тощо.

У ці моменти ми будемо страждати, тому що низький, компактний блок (хоча ми знали, що так і буде) ми не зможемо розкривати, якщо не будемо шукати простір, який перед нами звільнюється. Скоріше за все, це буде ширина і якщо ми не будемо туди інтенсивно доставляти м’яч, якщо не будемо готуватись до втрати, якщо ми не розтягнемо суперника за перші хвилини 4, 5 або 6 разів, до того ж обов’язково з загостренням.

Якщо ми будемо виходити з думкою, що наче ми ці речі непогано робили, у якийсь момент покращили, і тепер це стане даниною та буде працювати далі — буде реальність, із якої ми будемо виходити з таким настроєм, як сьогодні.

Сьогодні йдеться не про результат, бо в якісь моменти ми могли забити та виграти гру, та і Лівий Берег міг би виграти цю гру. Але настрій був би дуже схожим у всіх випадках, бо сьогодні по грі нам ще точно є над чим працювати, про що говорити.

Неприємний сюрприз, але він не є чимось несподіваним, бо все одно повертаємось до питання процесу формації, побудови. Будуть різні моменти, різні епізоди і різні емоції.

У нас узагалі гостро стояло питання вибору складу на цей матч. Через певну кількість травмованих гравців, через павзу на матчі збірних, яка, звісно, є чимось позитивним для клубу, але також має і зворотну сторону та певні наслідки. Так сталось, що в нас опинився травмованим Лукас Тейлор, а Георгі Майсурадзе повернувся з невеличким пошкодженням після збірної, через яке він і не дограв там другий тайм.

Ви бачили раніше, що багато разів праворуч грав Михайліченко, але якщо функціонально був готовий Смоляков. Проте Артем теж відіграв достатньо складну останню гру в збірній, і також дорога додому під час війни не дає бути в найкращих кондиціях. Фактично одне проведене тренування вимушує нас робити такі кадрові зміни і шукати якийсь варіант. Можливо, він буде далеким від оптимального у звичайній ситуації.

Повторюсь: це не має бути чимось несподіваним — це 100%. Ми розуміли, що на цей матч буде застосована ротація, але, на мою думку, ротація — це нагода проявити себе з найкращої сторони для тих, хто, можливо, отримує менше ігрової практики.

Сказати, що сьогодні можна когось виділити з негативної точки зору? Я б цього не робив. Мені здається, сьогодні ми вважали, що в нашому лексиконі вже присутнє якесь поняття "класу", але це дуже небезпечно. Із цим гратись ми не маємо, я публічно попереджав, що ми не можемо бути пихатими.

Чи це сталось сьогодні з нами? Не знаємо, зараз є сукупність причин та наслідків, які могли сьогодні призвести до такої гри. Ми їх маємо прийняти, проаналізувати, зробити для себе висновки та приймати позитивні моменти.

Налаштування має бути іншим, безумовно, бо гра може не йти сама по собі. Ви пам’ятаєте матч з ЛНЗ, коли ми теж не виграли. Але ми розуміли, що зі своєї сторони, особливо в другому таймі віддали все, що могли. Ми розуміли, що не сильно будемо задоволені результатом, але по грі ми розуміли, що зробили крок вперед.

Сьогодні ж — це момент стагнації, але це нормально для будь-якого колективу, що формується. Взагалі у будь-якому процесі розвитку моменти стагнації завжди будуть і вони є найважливішими. Зараз їх треба приділити найбільше уваги і зрозуміти, чому в якийсь момент ми дозволили собі, можливо, недооцінку, недогравання в дуелях або були віддані своїм бажанням, а не потребам гри та вимогам простору.

Сподіваюсь, що після процесу стагнації знову піде той бажаний рух уперед, якого ми хочемо і який ми хочемо стабілізувати", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме у ковалівський Колос.