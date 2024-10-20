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Півзахисник Полісся прокоментував нічию проти Лівого Берега.

Напередодні в рамках десятого туру української Прем’єр-ліги житомирське Полісся не зуміло обіграти київський Лівий Берег на власному полі.

Полісся — Лівий Берег 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "вовків" Богдан Лєднєв прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно, прикро втрачати очки з командою з низів турнірної таблиці. У кожному матчі ми ставимо перед собою високі цілі. У кожному матчі кожне очко буде вирішальним.

І тому дуже прикро, що сьогодні, можна сказати, утратили всі три, а не два очки.

Оборону Лівого Берега мали долати через фланги. Вони добре перекривали зони, але вже це наші проблеми, що ми не змогли забити та виграти гру", — заявив український виконавець.

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме у ковалівський Колос.