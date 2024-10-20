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Керманич Лівого Берега прокоментував нічию проти Полісся.

Напередодні в рамках десятого туру української Прем’єр-ліги київський Лівий Берег зіграв унічию проти житомирського Полісся на полі суперників.

Полісся — Лівий Берег 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "лелек" Віталій Первак прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні ми грали у футбол. Ми граємо в свій футбол, у команді кваліфіковані футболісти, ми знаємо їхні можливості.

А те, що ми здобули сьогодні тільки одне очко в Житомирі проти Полісся, проти одного з лідерів чемпіонату — це в скарбничку плюс. Це важливі психологічні моменти, які команда має тільки через свою роботу отримувати.

Ми спокійно готувались до цього матчу. Ми спробували зіграти за дещо іншою схемою. Наша ціль була перекрити можливості для взяття наших воріт, адже Полісся любить грати через флангові передачі, із глибини вбігати на завершення — ми перебудувались і грали в свою гру. Треба було перекрити все можливе й неможливе біля наших воріт.

А те, що будуть зони за спиною захисників Полісся — це ми також знали, і треба було цим скористатися. Нагоди були, але, на жаль, не змогли. І в цьому нас підводила індивідуальна майстерність, адже було чимало нагод забивати, сьогодні у нас багато виходило попереду. Команда бігла вперед, вона не боялась нічого, мало грали через передачу назад, більше віддавали вперед.

Чи хвалитимемо гравців у роздягальні? Обов’язково! Задоволені їхнім ставленням до гри. Якщо покласти руку на серце — я задоволений сьогоднішньою грою в цілому", — заявив український фахівець.

У наступному турі київський Лівий Берег прийматиме луганську Зорю.