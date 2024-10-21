Україна

Півзахисник Лівого Берега прокоментував нічию проти Полісся.

У рамках десятого туру української Прем’єр-ліги київський Лівий Берег зіграв унічию проти житомирського Полісся на полі суперників.

Полісся — Лівий Берег 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник та капітан "лелек" Андрій Співаков прокоментував виступ власної команди.

"Ми їхали до Житомира за очками, планували діяти агресивніше попереду. Я вважаю, нам удалось виконати цей план. У нас було багато моментів, але нічия — це справедливий результат, який нас влаштовує.

У лінії захисту на цю гру були зміни, вирішили зіграти за іншою схемою з трьома центральними захисниками. Вважаю, сьогодні зіграли краще, ніж у попередніх матчах. Розуміли, що через низку причин у суперника пропустять цей матч кваліфіковані гравці, але склад у Полісся дозволяє знайти їм заміну", — заявив український виконавець.

У наступному турі київський Лівий Берег прийматиме луганську Зорю.