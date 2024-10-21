Україна

Захисник Лівого Берега прокоментував нічию проти Полісся.

У рамках десятого туру української Прем’єр-ліги київський Лівий Берег зіграв унічию проти житомирського Полісся на полі суперників.

Полісся — Лівий Берег 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "лелек" Сіднней прокоментував виступ власної команди.

"У цілому задоволений своєю грою. Вважаю, що вся наша команда зіграла добре. Ми витримали натиск суперника.

Упродовж тижня готувались до матчу у Житомирі. Змогли втілити у життя тренерські настанови.

Результатом натомість я не до кінця задоволений, адже міг забити та принести перемогу команді. Проте, у футболі таке буває. Працюватимемо ще більше, щоб у наступному матчі набрати максимум очок.

Проти Полісся ми грали у три центральні захисники. Мені сподобалось грати за цією схемою.

Переглядав той суперечливий епізод у чужому штрафному, і якби впав раніше, то арбітр мав призначати пенальті. На жаль, не зміг забити та беру всю відповідальність на себе. Сподіваюсь, що наступного раз зможу відзначитись.

Полісся — серйозний суперник, який завжди намагається грати з позиції сили. Проте, ми сьогодні не дали житомирянам показати свій найкращий футбол. Сподіваємось, що зробимо правильні висновки з цього матчу і наступного разу переможемо.

Відзначу партнерів по команді, які мені завжди допомагають. Дуже комфортно у цьому колективі. Удячний тренеру, президенту та партнерам по команді", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі київський Лівий Берег прийматиме луганську Зорю.